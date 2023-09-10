Блинкен прокомментировал сообщения об отключении Маском Starlink для ВСУ

Госссекретарь США Блинкен: Starlink является важным средством связи для ВСУ

Starlink является важным средством связи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя недавнее решение предпринимателя Илона Маска отключить спутниковую связь украинским войскам. Слова главы Госдепа приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Маск решил отключить ВСУ доступ к Starlink для атаки на российские корабли в 2022 году.

«Мы надеемся и ожидаем, что эта технология останется полностью доступной для украинцев», — сказал Блинкен. При этом он не стал комментировать сообщения о якобы контактах бизнесмена с представителями России.

Ранее Маск объяснил решение отключить Starlink украинским войскам запретом использовать спутниковую систему в военных целях. Миллиардер подчеркнул, что между отказом действовать по указанию Киева и намеренными изменениями в системе для того, чтобы ей помешать, есть разница.