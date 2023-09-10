Фитнес-тренер посоветовала упражнения для беременных

Эксперт Гуляева посоветовала беременным делать низкоинтенсивные кардиотренировки

Фитнес-тренер Юлия Гуляева посоветовала упражнения, которые можно делать беременным. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Эксперт отметила, что самое благоприятное время для тренировок во время беременности — это второй триместр. При этом она подчеркнула, что делать упражнения можно только с разрешения врача, а при их выполнении следить, чтобы не появлялся дискомфорт.

«В это время разрешены низкоинтенсивные кардиотренировки (ходьба, эллипс, плавание) продолжительностью 30-40 минут. Бег и любую прыжковую нагрузку следует исключить», — заявила Гуляева. Также она рекомендовала уделить внимание мышцам спины, работать с подвижностью грудной клетки и дыханием.

Ранее тренер Алена Грибанова рассказала о запрещенных беременным видах фитнеса. Эксперт объяснила, что противопоказаны высокоинтенсивные и силовые тренировки.