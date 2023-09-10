Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
США
118:127
Завершен
Канада
ЧМ-2023 (м)|За 3-е место
Енисей
2:2
Завершен
Родина
Россия - Мелбет Первая лига|9-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
16:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Алания
Сегодня
18:00 (Мск)
Тюмень
Россия - Мелбет Первая лига|9-й тур
Ленинградец
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо Мх
Россия - Мелбет Первая лига|9-й тур
Даниил Медведев
Сегодня
23:00 (Мск)
Новак Джокович
US Open (м)
13:50, 10 сентября 2023Спорт

Фитнес-тренер посоветовала упражнения для беременных

Эксперт Гуляева посоветовала беременным делать низкоинтенсивные кардиотренировки

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Юлия Гуляева посоветовала упражнения, которые можно делать беременным. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Эксперт отметила, что самое благоприятное время для тренировок во время беременности — это второй триместр. При этом она подчеркнула, что делать упражнения можно только с разрешения врача, а при их выполнении следить, чтобы не появлялся дискомфорт.

«В это время разрешены низкоинтенсивные кардиотренировки (ходьба, эллипс, плавание) продолжительностью 30-40 минут. Бег и любую прыжковую нагрузку следует исключить», — заявила Гуляева. Также она рекомендовала уделить внимание мышцам спины, работать с подвижностью грудной клетки и дыханием.

Ранее тренер Алена Грибанова рассказала о запрещенных беременным видах фитнеса. Эксперт объяснила, что противопоказаны высокоинтенсивные и силовые тренировки.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган охарактеризовал переговоры с Лавровым на полях саммита G20

    Кадыров рассказал о ситуции на артемовском направлении в зоне СВО

    Летучая мышь залетела домой к жителям Подмосковья

    Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию Макрона

    Эрдоган заявил о встрече «на ногах» с Байденом на G20 и раскрыл ее содержание

    ЕС и Китай проведут двусторонний саммит

    57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в бикини

    Татьяна Тарасова не будет комментировать фигурное катание

    Франция сочла невозможным урегулировать конфликт на Украине в рамках G20

    Успехи Российской армии на Украине застали США врасплох

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости