В России подвели итоги выборов. Кто победил в единый день голосования?

Глава ЦИК России Памфилова подвела итоги единого дня голосования 2023 года

Председатель Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) России Элла Памфилова подвела предварительные итоги единого дня голосования 2023 года. Трансляция брифинга главы ЦИК размещена на сайте Центризбиркома.

«Прошли 4200 избирательных кампаний разного уровня, в которых, по информации на девять утра сегодняшнего дня, приняли участие более 45 миллионов из потенциальных 67», — сказала она, отметив, что средняя по стране явка составила 43,5 процента.

43,5 % составила средняя по России явка на выборах 2023 года

Глава ЦИК добавила, что на прошедших выборах разного уровня уже избраны 33 тысячи кандидатов. По ее словам, из 25 зарегистрированных на данный момент в стране партий 23 попытались поучаствовать в этих выборах. Памфилова уточнила, что 20 партиям это удалось, а кандидаты от 13 из них победили.

Председатель Центризбиркома напомнила, что в ходе прошедшего единого дня голосования завершилось 45 крупных избирательных кампаний — 21 губернаторская, 20 выборов депутатов региональных законодательных собраний и довыборы в Государственную Думу в четырех одномандатных округах.

Мэром Москвы переизбран Сергей Собянин

Действующий столичный градоначальник Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав по итогам обработки 100 процентов голосов 76,39 процента (2 499 114 голосов). Второе место занял депутат Московской городской думы от КПРФ Леонид Зюганов (8,11 процента), третье — вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов с результатом 5,61 процента голосов.

Последний поздравил Собянина с победой. Он признался, что ему было тяжело конкурировать с действующим градоначальником. «Я поздравляю его с заслуженным первым местом», — заявил он.

Сам Собянин поблагодарил москвичей за поддержку. «Впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты», — пообещал мэр.

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Все победители губернаторских выборов сумели избежать второго тура

Повторных голосований и вторых туров на выборах глав регионов не будет, заявила Памфилова, уточнив, что все выборы состоялись, и их победители понятны.

«Избрано все 21 высшее должностное лицо. Никакого повторного голосования, второго тура и так далее, ничего не предстоит», — отметила она.

Помимо Собянина, победителями губернаторских выборов стали: Сергей Носов (Магаданская область), Олег Кожемяко (Приморский край), Василий Орлов (Амурская область), Александр Моор (Тюменская область), Айсен Николаев (Якутия), Андрей Травников (Новосибирская область), Виктор Томенко (Алтайский край), Сергей Цивилев (Кемеровская область), Валентин Коновалов (Хакасия), Владислава Кузнецов (Чукотский автономный округ), Михаил Котюков (Красноярский край), Виталий Хоценко (Омская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Андрей Клычков (Орловская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Александр Гусев (Воронежская область), Андрей Воробьев (Московская область), Михаил Ведерников (Псковская область) и Василий Анохин (Смоленская область).

Памфилова добавила, что из 21 победителя губернаторских выборов два кандидата избраны от КПРФ (Коновалов и Клычков), остальные 19 — от «Единой России».

В парламенты регионов прошли восемь партий

По итогам прошедших выборов в законодательные собрания регионов прошли восемь партий, рассказала Памфилова. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Родина» и «Новые люди».

Глава ЦИК добавила, что из списка партий, которые имеют право участвовать в выборах и довыборах депутатов Государственной Думы без сбора подписей, выбыла «Российская партия свободы и справедливости», поскольку «их кандидаты нигде не прошли». Теперь таких партий 13, уточнила председатель ЦИК России.

Сайт ЦИК России пережил 16 часов DDoS-атак

За время проведения выборов портал ЦИК России перенес 175 тысяч опасных атак и подвергся трем DDoS-атакам продолжительностью более 16 часов, заявила Элла Памфилова.

«На самом деле это были достаточно мощные, острые и сильные удары. Из них почти 90 тысяч — это воздействие высокой активности, били наотмашь, фигурально выражаясь, в виртуальной среде», — сказала она.

Глава Центризбиркома добавила, что общая продолжительность DDoS-атак на сайт ЦИК составила более 16 часов. «Более 16 часов били в одно место со всей своей дурацкой мощью. Выдержали», — констатировала Памфилова.

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

Поступило более 400 сообщений о нарушениях, на четырех избирательных участках результаты отменили

В ЦИК поступило всего 936 обращений, информация о предполагаемых нарушениях законодательства содержалась в 446 из них, сказала Памфилова, отметив, что большая часть из них была связана с возможным применением административного ресурса.

«Из 54 регионов вообще не поступило ни одного сообщения о возможных нарушениях. Еще раз хочу повторить, это все-таки предварительно, что-то может еще проявиться, поэтому полную информацию мы представим вам в среду на итоговом заседании», — добавила глава ЦИК.

Она уточнила, что нарушения были выявлены на 21 избирательном участке в 12 регионах из 86, где проходили те или иные избирательные кампании. Признаны недействительными 1307 бюллетеней. При этом на четырех избирательных участках результаты выборов из-за нарушений прошлось отменить.