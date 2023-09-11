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13:45, 11 сентября 2023Спорт

В «Ювентусе» отреагировали на информацию о продаже клуба

Владельцы «Ювентуса» опровергли информацию о продаже клуба

Фото: Stefano Rellandini / File Photo / Reuters

Владельцы «Ювентуса» отреагировали на информацию о продаже клуба. Слова представителя холдинга семьи предпринимателей Аньелли Exor, которому принадлежит команда, приводит ANSA.

«Гипотезы, выдвинутые газетой относительно продажи "Ювентуса", лишены всякого основания», — опровергли в Exor слухи о грядущей смене владельца.

Ранее 11 сентября издание Il Giornale заявило, что итальянский клуб был выставлен на продажу из-за финансовых проблем. «Сегодня "Ювентус" находится в явном кризисе, в центре судебных разбирательств», — отмечалось в сообщении.

28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение исключить «Ювентус» из еврокубков. Из-за нарушения финансового фейр-плей команда не сможет принять участие в розыгрыше европейских турниров в течение одного года.

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    Андрей Стрельцов
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