Журналисты перепутали Дмитрия и Даниила Медведева и получили ответ

Журналисты The Times of India перепутали Даниила и Дмитрия Медведевых

Журналисты газеты The Times of India перепутали российского теннисиста Даниила Медведева и замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева. Сообщение появилось в Twitter издания.

СМИ опубликовало пост о финале теннисного турнира US Open, в котором играли Медведев и серб Новак Джокович. В заметке по ошибке указали аккаунт Дмитрия Медведева. «Увы, но я не играл против Новака Джоковича», — ответил политик.

Встреча между Медведевым и Джоковичем завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу серба. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут.

Медведев сохранил третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джокович благодаря победе вновь стал первой ракеткой мира.

Медведев становился победителем US Open в 2021 году. Тогда он одержал победу над Джоковичем.