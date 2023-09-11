Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над приграничным российским регионом

Минобороны заявило, что средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над приграничной Белгородской областью. Об этом заявило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотник самолетного типа был уничтожен около 13:00. По данным военных, с помощью дрона ВСУ собирались атаковать объекты на российской территории.

В свою очередь, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала в Валуйском городском округе. По его словам, последствия на земле уточняются. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор заявил, что ВСУ обстреляли Краснояружский район Белгородской области. Мирные жители не пострадали, однако осколки снарядов повредили два частных домовладения.

Кроме того, в ночь на 11 сентября система ПВО сработала в Яковлевском городском округе региона. По словам Гладкова, были сбиты два беспилотника ВСУ. Обломки одного из них упали на проезжую часть рядом с жилым домом.