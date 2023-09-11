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13:53, 11 сентября 2023Россия

Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над приграничным российским регионом

Минобороны заявило, что средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над приграничной Белгородской областью. Об этом заявило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотник самолетного типа был уничтожен около 13:00. По данным военных, с помощью дрона ВСУ собирались атаковать объекты на российской территории.

В свою очередь, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала в Валуйском городском округе. По его словам, последствия на земле уточняются. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор заявил, что ВСУ обстреляли Краснояружский район Белгородской области. Мирные жители не пострадали, однако осколки снарядов повредили два частных домовладения.

Кроме того, в ночь на 11 сентября система ПВО сработала в Яковлевском городском округе региона. По словам Гладкова, были сбиты два беспилотника ВСУ. Обломки одного из них упали на проезжую часть рядом с жилым домом.

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    Константин Лысяков
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