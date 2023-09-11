Власти назвали пересмотр итогов приватизации «путем в никуда»

Глава Минэкономразвития назвал пересмотр итогов приватизации «путем в никуда»

Пересмотр итогов приватизации может демотивировать российский бизнес. Об этом в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Глава ведомства назвал такой процесс «путем в никуда». По словам министра, многие предприниматели, наблюдая за происходящим, начинают задаваться вопросом, «а где те красные линии». Он отметил, что сейчас они «абсолютно не видны в ряде тех моментов, которые сейчас там происходят, и это, наверное, действительно такая зона риска».

Решетников напомнил о незыблемости прав собственности. «Можно долго ковыряться в прошлом и разбираться, все ли было сделано идеально или все было не очень идеально, и с точки зрения каких законов сделано это идеально, тех или этих или каких-то мифических, и так далее», — добавил он.

За последнее время Генпрокуратура России подала несколько десятков судебных исков, касающихся изъятия частных активов предприятий в государственную собственность, отмечает издание. Так, в начале августа был подан иск к компаниям «СибМир» и «ИсНов», входящих в холдинг РАТМ, об изъятии Ростовского оптико-механического завода.

8 сентября Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии в собственность государства 92,4 процента акций компании «Метафракс Кемикалс», приватизированной в 1990-е. Суд согласился с тем, что переход завода в частную собственность был проведен с нарушениями: в 1992 году в России действовал запрет на приватизацию определенных предприятий, в том числе производящих метанол, и возглавлявший в то время ГПО «Метанол» директор Анатолий Ожегов создал комиссию по приватизации незаконно.