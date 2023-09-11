Британский полковник Кемп: Путин защитит новые регионы России и унизит Запад

Сохранение президентом России Владимиром Путиным новых регионов приведет к унижению Запада. На это в статье для Telegraph указал британский полковник в отставке Ричард Кемп.

«Очевидно, это обернется катастрофой для Украины, а также станет поражением НАТО. Для Путина это окажется победой», — написал он.

Кэмп добавил, что сохранение четырех новых регионов России навсегда закроет Украине дорогу в НАТО, а униженному Западу придется прибегнуть к стратегии ограничения ущерба.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев отказывается признавать нынешние выборы в Крыму и новых российских регионах: Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. На тех, кто занимается организацией голосования, предложили наложить санкции.

2 сентября официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал выборы в новых субъектах России нарушением международного права и пригрозил привлечь к ответственности всех причастных. В ответ председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России депутат Василий Пискарев предложил «призвать к ответу по всей строгости» представителей стран, поставляющих Киеву оружие, из которых обстреливаются территории новых регионов России.