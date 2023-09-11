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09:46, 11 сентября 2023Интернет и СМИ

В Европе раскрыли влияние на ЕС присоединения новых территорий к России

Politico: Россия присоединением новых регионов вынуждает ЕС расширяться

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Решение президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов вынуждает Евросоюз (ЕС) расширяться, однако это несет большие проблемы для блока. Влияние на блок расширения территорий РФ раскрыло издание Politico.

Колумнисты издания отметили, что на сегодняшний день ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов. При этом журналисты подчеркнули, что стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС. «Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры», — говорится в материале.

Журналисты выразили мнение, что решение о расширении блока вызовет многолетнее противостояние между нынешними членами ЕС, так как станут необходимыми масштабные внутренние реформы.

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    Олег Давыдов
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