Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:19, 11 сентября 2023Наука и техника

В России рассказали о цели учений НАТО «Стойкий защитник»

Леонков: НАТО отработает прорыв ПВО России в рамках учений Steadfast Defender

Фото: Ana Brigida / AP

Запланированные на 2024 год учения стран-членов НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник»), судя по заявленному количеству воздушных задач, предполагают отработку операции по подавлению и преодолению российской эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО). Об этом военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости.

«Эти 500-700 задач, запланированных НАТО в рамках "Стойкого защитника", связаны с тем, что по результатам воздушных боев в небе Украины Запад окончательно не получил алгоритма решения вопроса по преодолению и подавлению эшелонированной системы противовоздушной обороны. Одиночные пролеты беспилотников не идут в зачет, потому что не наносят существенного ущерба военным объектам, а только позволяют выявить отдельные бреши в нашей обороне», — сказал он.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Европа согласилась передать Украине F-16. На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
Европа согласилась передать Украине F-16.На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
27 августа 2023

Эксперт допустил, что на учениях попробуют смоделировать эшелонированную систему ПВО России с учетом сведений, полученных на Украине за счет полетов разведывательной авиации. После этого отработают ее преодоление совместными усилиями военно-воздушных сил, сухопутных войск и военно-морских сил в ходе многодоменной операции.

Леонков добавил, что ранее в сторону Украины российскую эшелонированную ПВО, которую создавали для защиты от угроз со стороны Запада, не строили. По его словам, по этой причине «на западном направлении у НАТО проблем с ПВО России будет намного больше». Собеседник агентства допустил, что вопрос совместной операции по подавлению и преодолению российской системы ПВО остается для Запада ключевым.

Ранее в сентябре обозреватель 19FortyFive Майя Карлин писала, что российские системы ПВО С-300 легко уничтожат истребители F-16, которые западные страны передадут Вооруженным силам Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев. Почему они могут начать протесты на улицах?

    Украинский беспилотник попытался атаковать еще один российский регион

    У задержанных в Белоруссии диверсантов СБУ нашли взрывчатку

    Глобальной переработке нефти предрекли проблемы

    В России рассказали о цели учений НАТО «Стойкий защитник»

    Тим Бертон рассказал о завершении съемок второй части «Битлджуса»

    В российском городе задержали подозреваемых в серии диверсий

    В Белоруссии обезвредили три боевые ячейки иностранных спецслужб

    Россиянин под наркотиками попытался открыть дверь самолета во время полета

    Иван Ургант раскрыл свое местонахождение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости