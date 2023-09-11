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13:37, 11 сентября 2023Россия

Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ в районе Работино

Минобороны: ВСУ предприняли попытку атаки в районе Работино, она отражена

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки позиций России в районе Работино Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Попытка атаки в районе Работино была предпринята 47-й механизированной бригадой ВСУ. На запорожском направлении за сутки, по данным министерства, противник потерял до 145-ти военнослужащих, а также , два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее называл запорожское направление наиболее напряженным в зоне СВО — там, по его словам, ВСУ ввели в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством инструкторов из западных стран.

Впоследствии врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России тактически отошли из Работино, однако в Минобороны это опровергли и указали, что в районах населенных пунктов Вербового и Работино на запорожском направлении изменений в тактическом положении нет.

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    Анастасия Шейкина
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