Греф дал россиянам совет по сбережениям

Греф призвал не хранить сбережения в твердой валюте

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, как следует хранить сбережения на текущий момент. Его слова приводит РИА Новости.

Греф подчеркнул, что никогда не стоит давать универсальные советы. На данный момент он призвал не хранить сбережения в твердых валютах, поскольку они не дают никакой доходности. По его словам, на рынке существуют инструменты для хеджирования рисков, среди которых и валютные.

«На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции», — заключил глава Сбербанка.

В том же интервью Греф оценил текущий курс рубля. Он назвал его неоправданно заниженным. «Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей», — отметил он.