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00:15, 12 сентября 2023Спорт

Глава UFC рассказал о неприличной сумме денег для Федора Емельяненко

Глава UFC заявил, что Федор Емельяненко получил много денег за появление в игре

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время пресс-конференции заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко появится в видеоигре UFC 5.

«Не знаю, думаю, он хочет быть в этой игре, или это потому, что мы заплатили ему неприлично много денег», — заявил глава UFC. Он подчеркнул, что ему не пришлось долго уговаривать спортсмена.

7 сентября стало известно, что Емельяненко включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от компании EA Sports. Он будет доступен в Deluxe-издании игры. Также владельцы расширенной версии получат таких дополнительных бойцов, как Майк Тайсон и Мохаммед Али.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко. В его активе — 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS.

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    Анастасия Борисова
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