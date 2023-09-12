В МОК объяснили исключение главы ОКР из состава комиссии

МОК объяснил исключение Позднякова ежегодным пересмотром состава комиссий

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали об исключении главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова из состава комиссии по олимпийской программе. Пресс-службу организации цитирует РИА Новости.

В МОК объяснили исключение президента ОКР ежегодным пересмотром состава комиссий. «В рамках этого процесса было принято решение не включать господина Позднякова в комиссию по олимпийской программе в 2023 году», — говорится в заявлении.

Об исключении Познякова из комиссии, в которую он входил с 2019 года, стало известно 10 сентября. По информации Inside the Games, его место займет Джеки Коуэн — первый вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. В марте этого года комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян.