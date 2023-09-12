Путин пообещал россиянам не повышать налоги

Путин: правительство пока не видит необходимости поднимать налоги

Власти пока не собираются повышать налоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит РИА Новости.

«Правительство пока не видит в этом необходимости», — пообещал президент в ответ на вопрос о возможном росте налоговой нагрузки.

В ходе ВЭФ Путин также заявил, что Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку до 12 процентов. По его словам, регулятор принял правильное решение и сделал это своевременно, так как рост ставки повлиял на снижение инфляционных рисков. Президент также отметил, что текущее значение ставки сдерживает кредитование экономики, однако в целом он сейчас находится на достаточно высоком уровне.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин отметил, что благодаря грамотно составленному проекту федерального бюджета на 2024-2026 властям нет необходимости принимать сложные решения, например, по увеличению налоговой нагрузки. «Сейчас правительство закончит, буквально неделя осталась, через неделю правительство будет рассматривать цифры бюджета. Когда вы их увидите, это будет позитивное удивление. Поверьте мне», — заверил он.