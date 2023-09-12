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23:48, 12 сентября 2023Мир

Франция потребовала немедленно освободить задержанного в Нигере гражданина

Париж потребовал немедленно освободить задержанного в Нигере француза Жюльена

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Министерство иностранных дел Франции потребовало немедленно освободить французского гражданина Стефана Жюльена, задержанного в Нигере, пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

МИД уточнил, что работает над обеспечением консульской поддержки гражданина Франции. «Министерство призывает к его немедленному освобождению», — подчеркнули в ведомстве. Советник по делам французов, проживающих за рубежом, Жюльен был задержан в пятницу, 8 сентября, службами безопасности в Нигере.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж хочет эвакуировать из Нигера около сотни французов и около сотни граждан ЕС. В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти, приостановке действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ Нигера. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе и США произошедшее раскритиковали. Власти стран Западной Африки призвали военных вернуть президента на пост.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настроен защитить своих сограждан в Нигере в случае атак на них. Политик подчеркнул, что не потерпит угрозы французам в Нигере. Такое заявление он сделал после того, как протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции.

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    Марина Совина
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