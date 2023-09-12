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23:12, 12 сентября 2023Мир

Постпредство России оценило изменения в инструкциях о ввозе личных вещей в ЕС

Постпредство РФ: новые решения о ввозе вещей в ЕС не улучшили условия россиянам

Фото: Unsplash.com

Постпредство России при Европейском союзе (ЕС) оценило изменения в инструкциях Еврокомиссии о ввозе личных вещей в ЕС и заявило, что новые решения не улучшают условия для россиян, передает РИА Новости.

Дипломаты отметили, что изменение позиции продиктовано стремлением устранить противоречия в санкционных положениях, которые могли бы привести к разногласиям между странами ЕС в плане их практической реализации.

«Для нас же значение имеет только одно — ни о каком послаблении рестрикций в отношении россиян речи не идет», — подчеркнули в постпредстве.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России, согласно которому въезд с личными смартфонами, автотранспортом и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт.

Спустя несколько дней ЕК пересмотрела свои разъяснения о том, как государствам Евросоюза необходимо применять запрет на ввоз из России широкого спектра товаров. Уточняется, что новые инструкции смягчили правила, особое внимание предполагается уделять в основном автомобилям.

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    Марина Совина
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