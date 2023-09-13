В НАТО оценили шансы Армении на вступление в альянс

«Известия»: в НАТО опровергли возможное вступление Армении в альянс

В НАТО прокомментировали заявление руководителя «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтера Фелингера, который призвал Армению присоединиться к блоку. Позицию организации приводят «Известия».

Официальный представитель Североатлантического альянса подчеркнул, что Фелингер официально не имеет отношение к НАТО, поэтому его заявления отражают его личные взгляды. Кроме того, «Европейский комитет по расширению НАТО» не является структурой блока.

Собеседник «Известий» добавил, что партнерам альянса следует самим определять уровень своих отношений с НАТО. Он также оценил шансы Армении на вступление в блок и опроверг возможное присоединение к организации.

«От Армении не поступало официального запроса на присоединение к альянсу. Это не проблема с нашей точки зрения, учитывая давнее сотрудничество с другими странами-партнерами, которые не стремятся к присоединению к военному блоку», — отметили в альянсе.

Депутат парламента Армении Саргис Ханданян называл невозможным вступление страны в альянс. Однако он подчеркнул, что республика открыта для сотрудничества с другими государствами в сфере безопасности и обороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал учения США и Армении Eagle Partner 2023. Он подчеркнул, что нет ничего хорошего в том, что государство НАТО пытается проникнуть в Закавказье. Предполагается, что со стороны Вашингтона в страну прибудет около 85 военнослужащих, Ереван направит на учения 175 солдат.