Косивший траву фермер нашел гигантский гриб

The Thaiger: в Южной Корее фермер нашел гриб стоимостью более трех млн рублей

73-летний фермер из Южной Кореи нашел редкий гигантский гриб, стоимость которого составляет более трех миллионов рублей. Об этом сообщает The Thaiger.

Фермер Со Ки Сок наткнулся на гриб весом около двух килограммов, когда косил траву в городе Хонсон, провинция Чхунчхон-Намдо. Фермер решил, что нашел огромное яйцо. Однако вскоре эксперты, заинтересовавшиеся находкой мужчины, выяснили, что ему попался головач гигантский — вид грибов из рода головач семейства шампиньоновые. Такие грибы встречаются в умеренном поясе и растут на лугах, полях и окраинах лиственных или смешанных лесов.

Диаметр головача гигантского может достигать 50 сантиметров, а вес — четырех килограммов. Молодой гриб является съедобным, однако при созревании его мякоть желтеет и может вызвать расстройство желудка. Считается лекарственным, способствует свертыванию крови.

Ранее 20-сантиметровый головач гигантский, найденный в яблоневом саду в провинции Чолла-Пукто, был продан за 50 миллионов вон (3,5 миллиона рублей). По мнению специалистов, гриб, найденный фермером и превосходящий предыдущий по размерам, будет стоить еще дороже.

Ранее сообщалось, что в Австралии гигантские белые грибы появились в заповеднике и удивили посетителей. На впечатляющие грибы во время прогулки по заповеднику наткнулся местный житель.