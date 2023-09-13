Венгрия потребовала от Украины возвращения языковых свобод для нацменьшинств

Украина должна законодательно закрепить возвращение ранее существовавших языковых свобод. С таким требованием выступил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

По его словам, Будапешту не достаточно слов властей Киева об улучшении ситуации с правовым положением венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Гуйяш также указал, что принятие закона устранит препятствие для украинской евроатлантической интеграции.

«Мы сочтем успокаивающим только такое решение, если Украина действительно достигнет единства с Венгрией в восстановлении ситуации, в рамках которой ранее права нацменьшинства нарушались прискорбным образом», — сказал глава администрации венгерского премьера.

В июне Гуйяш заявил, что Украина в ответ на поддержку Будапешта нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье. Он сообщил, что не считает данный факт «дорогой в Европу». «На эту поддержку надо отблагодарить принятием правил, несовместимых со всеми европейскими стандартами прав человека, жестко бьющих по нацсообществам и попирающих фундаментальные права меньшинств», — подчеркнул Гуйяш.