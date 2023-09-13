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20:55, 13 сентября 2023Наука и техника

Разговор вживую признали приятнее общения в интернете

Разговор вживую признали приятнее использования смартфона

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Ученые из Университета Джорджии признали, что разговор вживую приятнее общения в интернете. Выводы исследования опубликованы в журнале The Journal of Social Psychology.

В ходе работы испытуемых подразделили на четыре группы, где две группы пытались представить, как они отнесутся к различным действиям, а две группы выполняли назначенные действия. Среди заданий было: поговорить с незнакомцем, тихо посидеть в одиночестве или использовать смартфон. Затем все группы оценили варианты от наиболее до наименее приятных. Самооценка чувств участников проводилась по 100-балльной шкале.

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Специалисты заметили, что добровольцы лучше прогнозировали свои чувства по сравнению с тем, что ожидалось. В частности, эмоциональную ценность примерно одинаково оценили в обеих группах (которые представляли и выполняли действие). Наибольшую ценность для всех участников имело общение с незнакомцем, на втором месте — использование смартфона, а на третьем — сидение в одиночестве.

В июле 2023 года сотрудники Университета Тулейна доказали опасность одиночества для людей с диабетом. Они обнаружили, что отсутствие социальных контактов с большей вероятностью вызовет сердечно-сосудистые заболеваний у пациентов с диабетом, чем диета, физические упражнения, курение и депрессия.

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    Елена Апазиди
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