Разговор вживую признали приятнее общения в интернете

Разговор вживую признали приятнее использования смартфона

Ученые из Университета Джорджии признали, что разговор вживую приятнее общения в интернете. Выводы исследования опубликованы в журнале The Journal of Social Psychology.

В ходе работы испытуемых подразделили на четыре группы, где две группы пытались представить, как они отнесутся к различным действиям, а две группы выполняли назначенные действия. Среди заданий было: поговорить с незнакомцем, тихо посидеть в одиночестве или использовать смартфон. Затем все группы оценили варианты от наиболее до наименее приятных. Самооценка чувств участников проводилась по 100-балльной шкале.

Специалисты заметили, что добровольцы лучше прогнозировали свои чувства по сравнению с тем, что ожидалось. В частности, эмоциональную ценность примерно одинаково оценили в обеих группах (которые представляли и выполняли действие). Наибольшую ценность для всех участников имело общение с незнакомцем, на втором месте — использование смартфона, а на третьем — сидение в одиночестве.

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