Россиянам назвали причины ослабления рубля

Финансист Бабин: курс рубля снизился 13 сентября из-за высокого спроса на валюту

Исчерпание продавцов долларов и евро на бирже и высокий спрос на валюту стали причинами текущего ослабления курса рубля, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Они активно избавлялись от долларов и евро на фоне заявлений властей по поводу того, что экономически оправданный курс рубля находится выше», — объяснил финансист. По его словам, рубль, отыграв прозвучавшие высказывания, продолжил снижение, а меры по поддержке нацвалюты пока обсуждаются.

Курс доллара 13 сентября достигал 96,8 рубля, евро — 104 рублей, хотя в начале торгов они стоили меньше 95 и меньше 102 рублей соответственно. Такая динамика наблюдалась на фоне четырехчасовой приостановки торгов на срочном рынке, начиная с 9:30, которую руководство Мосбиржи связало с техническими проблемами. После этого рубль вернул часть утраченных позиций, но во второй половине торгов возобновил снижение.

Накануне Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, пообещал, что власти постараются обойтись без «резких движений» в процессе стабилизации курса рубля. Глава государства отметил, что все факторы, связанные с этим процессом, являются управляемыми. В свою очередь опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что рост валютной выручки от подорожавшего экспорта и действия регулятора приведут к тому, что до конца года курс доллара будет находиться в пределах 85-90 рублей.