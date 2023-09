Обнаружены следы самых древних глубоководных рыб

PNAS: обнаружены следы глубоководных рыб, обитавших 130 миллионов лет назад

Международная группа ученых обнаружила свидетельства существования древнейших глубоководных позвоночных, обитавших 130 миллионов лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Хотя позвоночные являются важным компонентом современных глубоководных экосистем, до сих пор не было обнаружено ископаемых свидетельств существования глубоководных рыб старше 50 миллионов лет. Открытие чрезвычайно редких окаменелостей на северо-западе Апеннин отодвигает освоение абиссали на 80 миллионов лет, во времена раннего мелового периода.

Ископаемые следы включают в себя чашеобразные выемки, оставленные древними кормящимися рыбами, а также извилистую тропу, образованную хвостом плавающей рыбы, прорезающую илистое морское дно. Окаменелых останков самих животных найдено не было.

130 миллионов лет назад рыбы покинули континентальный шельф и колонизировали новую суровую среду, характеризующуюся высоким давлением, отсутствием солнечного света и температурой около нуля. Это потребовало от животных новых адаптаций, которые настолько же важны, как и те, что позволили освоить сушу и воздух. Триггером стал беспрецедентный приток органического вещества в глубокие слои океана, который благоприятствовал размножению придонных беспозвоночных.