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20:56, 14 сентября 2023Наука и техника

В США испытают новый бомбардировщик до конца года

США проведут первые летные испытания бомбардировщика B-21 Raider до конца года

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Первые летные испытания малозаметного стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider проведут до конца 2023 года. Об этом сообщил президент американской корпорации Northrop Grumman по аэронавтике Том Джонс, передает журнал Air & Space Forces.

«В настоящее время идет подготовка первого B-21 к летному тесту», — сказал он, выступая на конференции Ассоциации воздушных и космических сил США. Джонс добавил, что самолет, вероятно, совершит полет к концу года.

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Представитель Northrop Grumman отметил, что бомбардировщик, который полетит, «по сути серийный», а контракт на производство B-21 предусматривает превращение опытных образцов в строевые самолеты. По его словам, задержки являются признаком подготовки, которая обеспечит череду полетов в будущем.

Ранее в ходе конференции Ассоциации воздушных и космических сил США показали новые фотографии B-21 Raider. На снимках виден самолет на фоне завода 42 в Палмдейле, штат Калифорния.

Компания Northrop Grumman представила B-21 Raider в декабре 2022 года на заводе 42. Презентация стала первой публичной демонстрацией нового бомбардировщика ВВС США за 34 года.

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    Даниил Иринин
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