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Осака
17:18, 14 сентября 2023Спорт

ФИФА назвала имена номинантов на звание лучшего игрока 2023 года

ФИФА не включила Роналду в число номинантов на звание лучшего игрока 2023 года

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена номинантов на звание лучшего игрока 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В число претендентов на награду вошли 12 футболистов: игроки «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, Кевин Де Брейне, Эрлинг Холанд, Родри и Бернарду Силва, представляющие «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, хавбек «Арсенала» Деклан Райс, форвард «Интер Майами» Лионель Месси, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, а также Марсело Брозович из «Аль-Насра», перешедший в команду летом из «Интера». Партнер Брозовича по команде, португалец Криштиану Роналду в список номинантов не попал.

Кроме того, ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего тренера года. В топ-5 вошел Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити», наставник «Барселоны» Хави, Симоне Индзаги из «Интера», Лучано Спаллетти, возглавлявший «Наполи» и ушедший в сборную Италии, а также Ангелос Постекоглу из «Тоттенхэм Хотспур».

В 2022 году премию The Best FIFA Football Awards получил Месси. Лучшим тренером назвали наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони.

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    Ксения Курашкина
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