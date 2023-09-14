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14:35, 14 сентября 2023Экономика

Цены на нефть подскочили

Стоимость нефти Brent превысила $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Rick Wilking / Reuters

Стоимость барреля нефти североморской марки Brent в ходе торгов 14 сентября превысила 93 доллара впервые с 16 ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 14:10 по московскому времени котировки на лондонской бирже ICE достигли уровня в 93,05 доллара. Прирост с начала утренней сессии составил 0,93 процента. В ходе торгов также увеличились котировки американской нефти West Texas Intermediate (WTI). Прирост стоимости фьючерса на этот вид топлива с поставкой в октябре в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже составил 0,81 процента. Ближе к 14:00 по московскому времени котировки достигли уровня в 89,66 доллара за баррель.

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На подобную динамику повлиял ряд факторов. Среди ключевых — устойчивый мировой спрос на топливо, а также ограничения предложения со стороны крупнейших производителей ОПЕК+ до конца 2023 года, считают эксперты. Так, в середине сентября в Минэнерго США повысили прогноз цен на нефть марки Brent на 2023 и 2024 годы до 84,46 и 88,22 доллара соответственно. При этом в четвертом квартале этого года аналитики ожидают увеличения биржевых цен на баррель североморской марки до 93 долларов.

В начале сентября власти Саудовской Аравии пролонгировали снижение показателя на миллион баррелей в сутки до конца 2023 года. В конце августа вице-премьер России Александр Новак анонсировал сокращение объемов вывоза сырья в сентябре. Действия Москвы и Эр-Рияда могут в конечном счете усилить инфляционное давление на мировую экономику, пришли к выводу аналитики.

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    Анатолий Акулов
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