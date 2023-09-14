Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Волга Ул
0:0
Завершен
Уфа
Фонбет Кубок России|1/64 финала
Северсталь
4:5
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:4
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Онс Жабер
0:2
Завершен
Анастасия Потапова
Сан-Диего (ж)
Нижний Новгород-мол.
Завтра
15:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|10-й тур
Анна Калинская
2:0
Завершен
Хэрриет Дарт
Осака
06:32, 14 сентября 2023Спорт

Фьюри выразил сожаление из-за тренировок Нганну с Майком Тайсоном

Фьюри заявил, что чувствует грусть из-за решения Тайсона тренировать Нганну
Франсис Нганну

Франсис Нганну. Фото: Gregory Payan / AP

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о тренировках своего следующего соперника, французского бойца смешанного стиля (ММА) Фрэнсиса Нганну с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Слова спортсмена приводит Boxing Social.

«Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен пойти против меня, а затем выйти проигравшим. Думаю, он должен быть в моем углу, а не в противоположном, однако бизнес есть бизнес», — выразил сожаление Фьюри. Он добавил, что чувствует грусть из-за решения Тайсона помочь Нганну.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 28 октября. Он пройдет в супертяжелом весе по правилам бокса.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Российский полковник рассказал о состоянии украинской авиации

    Британия получит лазерное оружие для борьбы с БПЛА

    Фьюри выразил сожаление из-за тренировок Нганну с Майком Тайсоном

    Украина продолжила сокращать поставки зерна на мировые рынки

    Зеленского предупредили о грядущей революции

    Невеста услышала тост матери на свадьбе и покинула торжество

    Россияне бросились скупать один вид товаров для дачи

    На Украине рассказали о разработке роботизированного оружия и дронов

    Россиянка описала женщин в Европе фразой «они гордятся тем, чего у нас стыдятся»

    В Европе назвали угрозой рекордные продажи оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости