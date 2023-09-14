В Госдепе прокомментировали ухудшение отношений между Россией и Арменией

Госдеп: слишком рано судить об изменении отношений Армении с Россией из-за США

Пока слишком рано судить об изменении отношений Армении и России, но Вашингтон добивается их изменения в пользу США. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря Госдепа США по делам Европы и Евразии Юри Ким, ТАСС.

«Я думаю, что пока слишком рано об этом судить», — прокомментировала она ситуацию относительно ухудшения отношений между Россией и Арменией на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. При этом Ким подчеркнула, что Вашингтон должен «превратить отношения между США и Арменией [именно в то, какими бы мы их хотели видеть]», чтобы речь шла «о партнерстве с нами, а не с Россией».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страны Запада оказывают стране недостаточную поддержку. Помимо этого, он назвал Россию неспособной выполнять роль гаранта безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.