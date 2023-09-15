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13:46, 15 сентября 2023Спорт

Иностранный тренер «Спартака» высказался о возможности растить детей в России

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что чувствует себя в России как дома

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Испанский тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о возможности растить детей в России. Его слова приводит Sports.ru.

«Нам в Москве все нравится, чувствуем себя как дома — очень комфортно. Что бы ни произошло, никогда не забудем, что сын родился в России», — заявил 34-летний специалист. Он подчеркнул, что жизнь мальчика началась именно в Москве, добавив, что для их семьи это очень важно.

29 мая тренер рассказал, что назвал сына Гильермо-Николай. Выбор русского имени он объяснил желанием отдать дань уважения клубу, в котором он работает.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступив московскому ЦСКА и петербургскому «Зениту».

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    Анастасия Борисова
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