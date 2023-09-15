В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

Депутат Картаполов заявил, что мобилизованные вернутся после окончания СВО

Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также рассказал о ротации военнослужащих за счет контрактников.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — назвал срок возвращения депутат.

Парламентарий отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Также Картаполов назвал цель активного набора контрактников Министерством обороны.

Это же непрерывный процесс. Там же идет формирование новых частей, пополнение. Кто-то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным Андрей Картаполов депутат Госдумы

15 сентября президент России Владимир Путин заявил, что за 2023 год с Вооруженными силами (ВС) России подписано 300 тысяч контрактов. Глава государства подчеркнул, что все они руководствуются патриотическими соображениями.

8 сентября депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев написал в своем Telegram-канале, что ротация призванных в зону военного конфликта не будет производиться за счет новой мобилизации. Комментируя его слова, Андрей Картаполов сообщил, что для ротации задействуют контрактников.

Частичная мобилизация для участия в СВО на территории Украины была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Тогда планировалось набрать около 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация окончена.