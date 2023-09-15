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13:55, 15 сентября 2023Мир

В МИД ответили на вопрос о мерах США в ответ на высылку двух дипломатов

Рябков: Москва расценит любые меры США на высылку двух дипломатов как эскалацию

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Любые зеркальные ответные меры Вашингтона в ответ на высылку из России двух дипломатов представительства США в Москве будут расценены Кремлем как эскалация. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы призываем не идти по эскалационному пути. Сотрудники, которые были объявлены persona non grata, занимались деятельностью, несовместимой с положениями Венской конвенции, — это очевидный факт. В последнее время обстоятельства, предшествовавшие объявленному решению, были преданы огласке и стали достоянием гласности», — заявил Рябков.

Дипломат также добавил, что «любые действия США в русле так называемой зеркальности будут расценены не иначе как провокация и очередной эскалационный ход».

14 сентября в здание МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, ей был объявлен «жесткий демарш» с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна.

Позднее посольство США в Москве ответило на признание Россией двух дипломатов персонами нон грата и пообещало соответствующий ответ на их высылку из страны. Подобное заявление также сделал представитель Госдепа США.

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    Виктория Кондратьева
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