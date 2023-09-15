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19:17, 15 сентября 2023Мир

В МИД ответили на высылку российских дипломатов из Северной Македонии

МИД: высылка российских дипломатов в Северной Македонии не останется без ответа

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Власти Северной Македонии без объяснения каких-либо причин объявили персонами non grata трех российских дипломатов, работающих в посольстве России в Скопье, это действие не останется без ответа со стороны Москвы. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в официальном комментарии ведомства.

«12 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье. Безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа», — говорится в комментарии.

14 сентября в МИД России была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, ей был объявлен «жесткий демарш» относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна. Они были признаны персонами non grata и уведомлены о том, что они обязаны покинуть территорию России до 21 сентября.

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    Виктория Кондратьева
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