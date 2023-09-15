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14:02, 15 сентября 2023Спорт

В Казахстане прекратили продажу билетов на шоу Навки

В Алматы приостановили продажу билетов на шоу Навки «История любви Шахерезады»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Казахстане прекратили продажу билетов на ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «История любви Шахерезады», которое должно было состояться 23 декабря в Алматы. Об этом сообщает Press.kz.

По их информации, билетный оператор Topbilet.kz приостановил продажу. Там заявили, что не знают всех деталей, но это сделано по просьбе организаторов. Более подробную информацию оператор пообещал опубликовать позднее.

Издание отмечает, что анонс шоу вызвал резонанс в социальных сетях. При этом про отмену шоу пока не объявлялось.

В музыкально-театральном шоу на льду спортивного комплекса Almaty Arena, помимо Навки, должна была принять участие и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Ранее в Москве отменили концерт рок-группы «Ленинград». Шоу должно было состояться в субботу, 16 сентября, в спортивном комплексе «Лужники».

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    Антон Похиляк
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