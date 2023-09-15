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09:35, 15 сентября 2023Спорт

Тарасова заявила об унижении властями Литвы фигуристки-чемпионки из-за России

Тренер Тарасова заявила, что власти Литвы публично унижают фигуристку Дробязко

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила намерение Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что власти Литвы публично унижают спортсменку. «Какое право они имеют у нее что‑то отбирать? Просто ужасно. В Литве вообще не развивается фигурное катание», — посчитала она.

21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало выступление фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки в России. В ответ Дробязко заявила, что не откажется от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх. На счету пары — две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.

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    Анастасия Борисова
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