Навка оценила решение Литвы лишить Дробязко гражданства

Навка назвала недальновидным решением лишение Дробязко литовского гражданства

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила решение лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства. Ее слова передает ТАСС.

«Государство наказывает свою гражданку, заслуженную и талантливую фигуристку, за то, что она участвует и выступает в ледовых шоу — сказках, которые рассказывают про добро, любовь, честь и дружбу?» — заявила Навка, назвав решение литовских политиков странным и недальновидным. Она сочла это проявлением русофобии и отметила, что страна, идя на поводу у западных партнеров, остается в проигрыше.

15 сентября стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу Навки в России. Фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом они пять раз представляли страну на Олимпийских играх. На счету пары — две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.