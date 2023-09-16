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16:41, 16 сентября 2023Спорт

Навка оценила решение Литвы лишить Дробязко гражданства

Навка назвала недальновидным решением лишение Дробязко литовского гражданства

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила решение лишить фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства. Ее слова передает ТАСС.

«Государство наказывает свою гражданку, заслуженную и талантливую фигуристку, за то, что она участвует и выступает в ледовых шоу — сказках, которые рассказывают про добро, любовь, честь и дружбу?» — заявила Навка, назвав решение литовских политиков странным и недальновидным. Она сочла это проявлением русофобии и отметила, что страна, идя на поводу у западных партнеров, остается в проигрыше.

15 сентября стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу Навки в России. Фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом они пять раз представляли страну на Олимпийских играх. На счету пары — две бронзы чемпионатов Европы и еще одна — чемпионата мира.

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    Дарья Коршунова
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