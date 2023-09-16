Минеев победил бразильского бойца в поединке по правилам кикбоксинга

Владимир Минеев победил бразильца Карвальо в поединке по правилам кикбоксинга

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил бразильца Рафаэля Карвальо в поединке по правилам кикбоксинга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Схватка прошла на турнире в Элисте. Минеев нокаутировал оппонента во втором раунде.

На данный момент Минеев принимает участие в спецоперации на Украине. Повестку спортсмен, ранее служивший в ВДВ, получил в сентябре. В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе.

Карвальо — бывший чемпион Belaltor. Всего в профессиональной карьере он одержал 16 побед и потерпел шесть поражений. На счету Минеева 17 побед в ММА при единственном поражении и одной ничьей.