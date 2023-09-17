Железнодорожный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе — об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

14 сентября Митволь был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро.

Однако подрядчик не выполнил условий контракта и предоставил фиктивные документы, благодаря которым деньги были похищены. Несмотря на внушительную сумму, делу о хищении денег при строительстве метро далеко до тех афер, которые вошли в криминальную историю Советского Союза и России.

Фальшивое военное управление в суровые сталинские времена, контрабандная черная икра, которую прятали в банках из-под кильки, и бриллианты из Гохрана на десятки миллионов долларов, пропавшие по пути в Сан-Франциско, — это лишь некоторые преступления самых неординарных мошенников. Их истории вспомнила «Лента.ру».

1880-е годы. Королева аферистов и пропавшие драгоценности

Софья Блювштейн по кличке Сонька Золотая Ручка по праву считается самой ловкой аферисткой царской России: ее махинации были столь искусны, что не оставляли потерпевшим ни малейшего шанса. Самой знаменитой аферой Блювштейн стала кража у ювелира Карла фон Меля, к которому мошенница в мае 1983 года пришла под видом жены известного психиатра.

Софья Блювштейн Фото: Anonymous / Wikimedia

Она стала рассматривать украшения в лавке и остановила свой выбор на колье, кольце и броши с бриллиантами работы парижских мастеров — все драгоценности стоили 30 тысяч рублей. Заявив ювелиру, что финансами заведует ее муж, Блювштейн пригласила фон Меля в гости для расчета. Когда тот приехал по названному адресу, Сонька открыла ему дверь и проводила к кабинету мужа, а драгоценности забрала под предлогом повторной примерки. В итоге попытка продать украшения закончилась для фон Меля смирительной рубашкой: как оказалось, аферистка привела его не в кабинет к мужу, а в психиатрическую лечебницу.

Еще до визита к ювелиру она представилась врачам его женой и попросила вылечить супруга, который якобы помешался на драгоценностях.

Реклама магазина ювелира Карла фон Меля Скриншот: книга «Сонька Золотая Ручка — королева воров»

Освободиться из лечебницы фон Мель смог лишь на следующий день, когда Сонька уже исчезла вместе с добычей. Но в конце концов ссылки она не избежала, попавшись на очередной афере. А в 1902 году осужденная подхватила воспаление легких — и вскоре после этого ее не стало.

1950-е годы. Ненастоящий полковник и миллионы на госзаказах

В начале 50-х годов в Минобороны СССР разгорелся крупный скандал: выяснилось, что министерское Управление воинского строительства № 1 (УВС-1) является фальшивым. Проверка показала, что УВС-1 не стоит на балансе ни в Минобороны, ни в Министерстве государственной безопасности (МГБ), ни в МВД.

Еще интереснее оказалась личность руководителя УВС-1 — полковника Николая Павленко. Сын раскулаченного, Павленко в годы Великой Отечественной войны стал дезертиром. Сбежав в Калинин (ныне Тверь), Павленко познакомился там с другим дезертиром — резчиком по дереву Людвигом Рудниченко.

Николай Павленко Фото: из материалов уголовного дела

Тот сумел смастерить из резиновой подошвы гербовую печать воинского подразделения. Добыв нужные бланки, пошив обмундирование и подкупив военного комиссара Калинина, Павленко создал иллюзию существования его собственной воинской части — Участка военно-строительных работ Калининского фронта № 5 (УВСР-5).

К 1942 году УВСР-5 насчитывал 200 человек, которые получали подряды на выполнение разнообразных строительных работ — но на самом деле лишь подделывали отчеты об их выполнении. При этом они получали лимиты на дефицитные вещи — обмундирование, пайки, строительные материалы и горюче-смазочные материалы по нормативам воинской части.

Все это продавалось, и теневые доходы Николая Павленко стремительно росли. Более того, он даже умудрился получить орден Красной Звезды, а сотрудники его выдуманного управления дошли до Берлина вместе с бойцами Красной Армии.

Но Павленко в Германии интересовало лишь мародерство: под его руководством вывозились немецкие легковые машины, грузовики, разнообразная утварь, продовольствие и домашний скот

А после войны УВСР-5 на бумаге был преобразован в Управление воинского строительства № 1, которое продолжило якобы выполнять госзаказы на строительство и ремонт дорог и мостов. За два года на банковские счета Павленко поступило свыше 25 миллионов рублей.

Но потом офицеры УВС № 1 обманули с облигациями госзайма одного из военнослужащих — и тот пожаловался в прокуратуру. Проверка выявила немыслимый для сталинских времен факт: никакого УВС № 1 на самом деле просто не было. А участь начальника фальшивого Управления была предрешена — 4 апреля 1955 года Николая Павленко приговорили к высшей мере наказания.

1970-е годы. Магазины «Океан» и икра в банках для кильки

В 1976 году всю торговлю рыбой в Советском Союзе передали в ведение Минрыбхоза. У ведомства была собственная торговая сеть «Океан» с магазинами по всей стране — ее контролировал замглавы Минрыбхоза Владимир Рытов по прозвищу Боцман. В то время рыбаки, опасаясь обвинений в недовесе, всегда делали партии на 1-2 килограмма больше нормы.

Поэтому при взвешивании рыбы и морепродуктов в магазинах «Океан» оставалась неучтенная продукция, которую предприимчивые сотрудники торговой сети продавали на сторону. Порой встречались и махинации со списыванием целых партий улова под видом пропавших, которые на деле аферисты реализовали по своим каналам.

Один из магазинов торговой сети «Океан» Фото: Первенцев / РИА Новости

А замороженную рыбу в магазинах «Океан» обливали водой и замораживали повторно — это увеличивало ее вес, а вместе с ним и стоимость. Но самой прибыльной оказалась афера с контрабандой черной икры: деликатес фасовали в жестяные банки для кильки и сельди, а затем распространяли по всей стране и вывозили за рубеж.

Именно на этом и погорели аферисты из «Океана»: одна из таких банок «с сюрпризом» оказалась на прилавке московского магазина торговой сети — и ее случайно купил ветеран Великой Отечественной войны.

Найдя в банке для рыбы черную икру, мужчина понял: что-то нечисто. И обратился в милицию

Вскоре сотрудники правоохранительных органов выяснили, что гендиректор «Океана» Ефим Фельдман и руководитель одного из магазинов Владимир Фишман, находясь в Чехословакии, на деньги от афер скупали товары и валюту, которую затем тайно переправляли в Германию. Обоих мошенников арестовали в 1978 году, а вскоре к ним в СИЗО отправили и их подельников.

Среди них оказался и замглавы Минрыбхоза Владимир Рытов — Боцман стал единственным, кто был приговорен по «рыбному делу» к высшей мере наказания. Всего в рамках него осудили около тысячи человек, которые получили сроки в 5-12 лет лишения свободы.

1970-е годы. Железная Белла и махинации с котлетами

Первым местом работы Беллы Бородкиной из городка Белая Церковь (Украинская ССР) стало одно из кафе Геленджика, где девушка трудилась простой официанткой. Эту должность сложно было назвать перспективной, но Белла быстро выросла вначале до буфетчицы, а затем и до заведующей кафе.

Залогом ее успеха были постоянные серые схемы, которые Бородкина не просто придумывала, но еще и обучала им сотрудников кафе. В итоге официанты под ее началом экономили на чайной заварке, а повара — на сметане, сливочном масле и мясе в котлетах, часть которого стабильно подменялась на хлеб.

Белла Бородкина Фото: из материалов уголовного дела

Сэкономленное таким нехитрым образом мясо потом шло на шашлык, который продавался дороже, — одна эта схема принесла Бородкиной около 80 тысяч рублей. Кроме того, мошенница, которую прозвали Шахиней или Железной Беллой, обложила данью своих сотрудников, получая процент от их прибыли в свой карман.

К 1974 году под властью Железной Беллы оказались все точки общепита в Геленджике: она стала получать баснословные по тем временам деньги.

А чтобы заработать еще больше, она приказала персоналу городских кафе и ресторанов разбавлять алкоголь для гостей

Конечно, Бородкина понимала, что рано или поздно ею могут заинтересоваться правоохранительные органы, а потому не забывала каждый месяц заносить конверты с деньгами представителям местной власти и устраивала им шикарные банкеты за свой счет.

Но в 1981 году она допустила роковой просчет — стала устраивать в своих кафе закрытые показы порнофильмов. Бородкину задержали, а при обыске у нее дома нашли деньги (часть из них хранилась в стеклянных банках) и драгоценности на сумму около полумиллиона рублей. Железная Белла стала одной из трех женщин, казненных в СССР: ее расстреляли в 1983 году.

1993 год. Golden ADA и бриллианты Гохрана

В начале 1990-х годов в Москве бухгалтер Андрей Козленок основал фирму Golden ADA, которая уже в апреле 1993 года заключила с ведома правительства РФ крупнейший контракт с Роскомдрагметом. Ведомство разрешило фирме вывоз из Гохрана России бриллиантов, золота и монет на сумму более чем 95 миллионов долларов.

Все эти сокровища отправились на реализацию в Сан-Франциско: американский город, по задумке российского правительства тех лет, должен был стать центром переработки сибирских и дальневосточных алмазов. Кроме того, предполагалось, что после выхода Golden ADA на мировой рынок США дадут России кредит в 500 миллионов долларов.

Реклама фирмы Golden ADA Кадр: НТВ

Этот займ позволил бы российской стороне начать торговлю бриллиантами по всему миру. На деле же все доходы от продажи сокровищ Гохрана ушли в карман Козленку — как и 20 миллионов долларов, вырученные при сбыте новой партии алмазов из Сибири. На похищенные средства сказочно разбогатевший аферист стал покупать яхты, виллы и дорогие автомобили.

Следующую партию российских алмазов на 77 миллионов долларов мошенник сбыл в ЮАР, а деньги отправил на счет Golden ADA в бельгийском банке

Темные дела этой фирмы привлекли внимание властей лишь в конце 1993 года: началась налоговая проверка, а затем в игру вступили правоохранительные органы. В итоге были задержаны компаньоны Козленка, один из которых — руководитель московского филиала Golden ADA Сергей Довбыш — покончил с собой в СИЗО.

Что до основателя Golden ADA, то он умудрился скрываться в Бельгии и Греции до 1998 года, но затем все-таки был задержан. Отсидев всего четыре года, Козленок перебрался на Украину, где женился и взял фамилию супруги, после чего его следы затерялись.

1992-1994 годы. Чеченские авизо и триллион рублей

В начале 90-х годов, на закате СССР, расчетно-кассовые центры были только в Центробанке и его территориальных управлениях. Но затем, с развитием банковской системы, эти центры передали различным кредитным учреждениям.

Одним из важных элементов их работы были авизо — уведомления об исполнении банковской операции

При этом обработка и проверка авизо велась вручную и требовала длительного времени, чем и пользовались мошенники. Их схема работала так: из банка в банк направлялось авизо о переводе крупной суммы денег. Как только авизо поступало в банк, мошенники получали деньги, но в это же время из первого банка шло новое уведомление — об отмене операции.

Однако вернуть деньги было уже невозможно, поскольку фактически их получили мошенники. Махинация вскрывалась не ранее чем через 30 дней из-за длительности обработки, и в результате мошенники оставались безнаказанными. Особый размах эта мошенническая схема приобрела в Чеченской Республике Ичкерия под руководством Джохара Дудаева.

Джохар Дудаев Фото: Эдди Опп / «Коммерсантъ»

Он не скрывал, что в ходе махинаций было использовано несколько тысяч фальшивых авизо, при помощи которых сепаратисты получали целые грузовики, доверху наполненные деньгами. Наличные также доставлялись в ЧРИ поездами и самолетами. В эту преступную схему было вовлечено 900 банков и около двух тысяч фирм.

По самым приблизительным подсчетам, в 1992-1994 годах в ЧРИ благодаря схеме с поддельными авизо ушло более одного триллиона рублей.

Лишь в конце 1994 года российские власти сумели взять ситуацию под контроль. Позже к уголовной ответственности за эту аферу века привлекли 417 человек

Но большинство мошенников так и остались безнаказанными: крайне удачным для них оказался тот факт, что во время первой чеченской кампании все архивы Грозненского территориального управления Центробанка пропали без вести. Общий же ущерб, нанесенный финансовой системе России аферами с фальшивыми авизо по всей стране, по некоторым данным, оценивается примерно в два триллиона рублей.

1994 год. Пирамида МММ и обманутые вкладчики

В 1989 году выпускник Московского института электронного машиностроения Сергей Мавроди вместе с братом Вячеславом и его первой женой Ольгой Мельниковой создал фирму МММ — названием стали первые буквы фамилий ее основателей. В разное время эта фирма занималась торговлей импортными компьютерами, рекламой и биржевой деятельностью.

Руководство МММ даже организовывало конкурсы красоты, но по-настоящему судьбоносным для фирмы стало 1 февраля 1994 года, когда началась торговля ее акциями номиналом в тысячу рублей. Поскольку Мавроди сам устанавливал цены и выбрал тактику ежедневного повышения стоимости, бумаги первого выпуска разлетелись очень быстро.

Несанкционированный митинг вкладчиков МММ на Петровке, 38, у здания столичного главка МВД Фото: Чохонелидзе Ираклий / ТАСС

Получалось, что сегодня, купив у МММ акцию за тысячу рублей, уже завтра ее можно было сдать в тот же МММ, но уже по новой цене — за тысячу и один. Разница в цене погашалась не доходами от инвестиционной деятельности, а средствами, полученными от сегодняшних покупателей. Собственно, так строится любая финансовая пирамида.

Правда, попытка зарегистрировать второй выпуск обернулась провалом — Минфин не дал согласия на выпуск миллиарда акций МММ. Впрочем, Мавроди не растерялся: он начал выпуск билетов с собственным портретом, не имеющих никакой финансовой силы и денежного обеспечения, которые, однако, раскупались очень активно.

По приблизительным оценкам, ежедневный доход МММ только в Москве шел на миллионы рублей. Выплаты акционерам МММ, число которых, по разным данным, составляло от 2 до 15 миллионов человек, продолжались до конца июля 1994 года.

Тогда стоимость билетов МММ — классической финансовой пирамиды — упала в 127 раз, до их первоначальной цены в тысячу рублей

После того как следователи опечатали офис МММ на Варшавском шоссе, там нашли около четырех миллиардов рублей наличными, а Мавроди обвинили в неуплате налогов на 50 миллионов рублей. Но и тут аферист сумел выкрутиться: он баллотировался в Госдуму и в конце октября был избран депутатом.

Впрочем, год спустя по инициативе Генпрокуратуры Мавроди лишили мандата, после чего он был объявлен в международный розыск. МММ обанкротилось, а 50 вкладчиков совершили самоубийство. Сергея Мавроди задержали в начале 2003 года, а в 2007 году он был приговорен к 4,5 года лишения свободы — к тому моменту почти весь этот срок он успел провести в СИЗО.

Освободившись, Мавроди попытался возродить свою пирамиду под новым названием — «МММ-2011: Мы Можем Многое»

В 2017 году он заявил о выпуске собственной криптовалюты Mavro. Кто знает, сколько еще сомнительных финансовых идей оказалось бы на счету Мавроди, но всем его планам помешала внезапная смерть — в марте 2018 года ему стало плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова в Москве.

Его доставили в ГКБ № 67, но врачи оказались бессильны: причиной стал обширный инфаркт. К слову, последний приют Мавроди оплатили бывшие вкладчики МММ.

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