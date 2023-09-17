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10:30, 17 сентября 2023Спорт

Переживший кому голкипер ПСЖ заявил о намерении сыграть в сезоне-2023/2024

Переживший кому Рико заявил, что намерен сыграть за ПСЖ в сезоне-2023/2024

Фото: Marcelo Del Pozo / Reuters

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико, переживший кому, заявил о намерении сыграть за команду в сезоне-2023/2024. Его слова приводит Goal.

Спортсмен рассказал, что 22 сентября он пройдет новое обследование, чтобы проверить, идет ли восстановление правильными темпами. «Я надеюсь, что это будут хорошие новости и что врач даст мне немного больше свободы для занятий спортом», — добавил Рико.

Информация о госпитализации Рико появилась 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете. 18 августа футболиста выписали.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Ранее голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».

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    Ксения Курашкина
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