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17:49, 18 сентября 2023Спорт

Футболист объяснил решение выступать за сборную Армении вместо России

Футболист «Краснодара» Сперцян заявил, что в сборной России его никто не ждал

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна объяснил решение выступать за сборную Армении вместо России.

«В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, я вырос там, благодарен и клубу за то, что они меня воспитали. Все, что у меня есть, это благодаря им. Но потом так все менялось. Меня там [в сборной России] никто не ждал», — заявил футболист. Он добавил, что рад представлять свою историческую родину.

9 июня нидерландский «Аякс» сделал «Краснодару» предложение по покупке Сперцяна. Спортивный директор клуба Свен Мислинтат обращался в агентство, ведущее дела игрока. Однако в августе стало известно, что Мислинтату не дали разрешение на приобретение Сперцяна по моральным соображениям.

23-летний Сперцян имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года он выступает за сборную Армении. В текущем сезоне Российской премьер-лиги хавбек принял участие в восьми матчах, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи.

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    Анастасия Борисова
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