Генсек ООН рассказал о работе над восстановлением зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш заявил о работе над восстановлением зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу CNN рассказал о работе над восстановлением зерновой сделки.

По его словам, процесс продолжается, однако восстановить черноморскую инициативу будет сложно.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы попытаться придать ей новую жизнь, но это будет непросто», — заявил Гутерриш.

Ранее генсек ООН обсудил перспективы возобновления зерновой сделки с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также планирует соответствующие консультации с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В Анкаре также рассказали, что турецкое правительство предпринимает всевозможные усилия по перезапуску соглашения.

