Глава Федерации борьбы России рассказал об отношениях с украинцами на ЧМ

Михаил Мамиашвили заявил, что у россиян с украинцами нормальные отношения на ЧМ

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал об отношении представителей страны с украинцами на чемпионате мира в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас прекрасные неформальные отношения с представителями сборной Украины. И никаких инцидентов и близко нет, мы боремся и желаем друг другу побед. Отношения у нас в целом не совсем такие, как прежде, но нормальные, рабочие», — отметил Мамиашвили.

Ранее в понедельник, 18 сентября, стало известно, что руководство Объединенного мира борьбы (UWW) обратилось к россиянам и украинцам, выступающим на чемпионате мира. Спортсменов попросили воздержаться от рукопожатий во избежание инцидентов, если один из соперников откажется.

Чемпионат мира, который является отборочным турниром к Олимпиаде 2024 года в Париже, завершится 24 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.