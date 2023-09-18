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14:15, 18 сентября 2023Спорт

Глава Федерации борьбы России рассказал об отношениях с украинцами на ЧМ

Михаил Мамиашвили заявил, что у россиян с украинцами нормальные отношения на ЧМ
Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал об отношении представителей страны с украинцами на чемпионате мира в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас прекрасные неформальные отношения с представителями сборной Украины. И никаких инцидентов и близко нет, мы боремся и желаем друг другу побед. Отношения у нас в целом не совсем такие, как прежде, но нормальные, рабочие», — отметил Мамиашвили.

Ранее в понедельник, 18 сентября, стало известно, что руководство Объединенного мира борьбы (UWW) обратилось к россиянам и украинцам, выступающим на чемпионате мира. Спортсменов попросили воздержаться от рукопожатий во избежание инцидентов, если один из соперников откажется.

Чемпионат мира, который является отборочным турниром к Олимпиаде 2024 года в Париже, завершится 24 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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    Алексей Гусев
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