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11:24, 18 сентября 2023Россия

Потеряна связь с людьми в попавшем под обстрел российском монастыре

Mash: с людьми в попавшем под обстрел монастыре в Курской области пропала связь

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Курской области пропала связь с людьми в попавшем под обстрел со стороны Украины Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, в данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают курское село Гуево. Предварительно, несколько снарядов упали рядом с монастырем. Зафиксировано не менее 10 прилетов.

Как сообщил канал, люди прячутся от обстрела в подвалах, связи с ними нет. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, за утро 18 сентября ВСУ трижды обстреляли поселок Теткино. Как сообщил курский губернатор Роман Старовойт, в результате последней атаки загорелся жилой дом и пострадала россиянка. Женщину госпитализировали с ранениями средней тяжести. До этого в населенном пункте зафиксировали 21 прилет, из-за чего были повреждены коммуникации и 11 жилых домов.

Еще шесть снарядов попали по Теткину и селу Попово-Лежачи 17 сентября. Один из боеприпасов рухнул в районе подстанции, из-за чего загорелась трава, а часть Теткина осталась без света.

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    Константин Лысяков
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