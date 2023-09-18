Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:52, 18 сентября 2023Среда обитания

Человечеству предрекли провал в борьбе с тремя опаснейшими болезнями

The Global Fund: изменение климата мешает побороть СПИД, туберкулез и малярию

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Глобальное изменение климата и вооруженные конфликты в мире мешают людям побороть СПИД, туберкулез и малярию. Провал в избавлении от трех опаснейших болезней человечеству предрекли специалисты The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria («Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией», The Global Fund) в своем отчете.

По словам исполнительного директора организации Питера Сэндса, мир не сможет покончить с этими заболеваниями к 2030 году без «чрезвычайных шагов». Эксперты считают, что климатический кризис и войны препятствуют развитию международных инициатив по здравоохранению, поэтому прогресс замедляются, и на планете продолжают фиксировать новые случаи СПИДа, туберкулеза и малярии.

На фоне изменения климата будет сложнее бороться не только с существующими болезнями. По прогнозам американских биологов, к 2070 году на Земле могут появиться тысячи новых опасных для людей вирусов.

Ученые уточнили, что не все вирусы способны привести к пандемиям такого же масштаба, как COVID-19, но количество межвидовых болезней увеличивает риск их передачи людям. Климатологи и инфекционисты сошлись во мнении, что глобальное потепление представляет опасность для человеческого здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    Военный высказался о судьбе пропавшего истребителя F-35B без пилота

    В Москве суд оставил в СИЗО бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ

    Игрок клуба РПЛ рассказал о сорвавшемся переезде в Европу

    Эрдоган обсудит зерновую сделку с генсеком НАТО

    Агент украинского легиона раскрыл ФСБ куратора из СБУ

    В Госдуме предложили начать ручное регулирование цен на бензин

    Впервые создана трехмерная модель экзотической сверхновой

    Москвич набрал целую ванну грибов и удивил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости