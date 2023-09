Человечеству предрекли провал в борьбе с тремя опаснейшими болезнями

The Global Fund: изменение климата мешает побороть СПИД, туберкулез и малярию

Глобальное изменение климата и вооруженные конфликты в мире мешают людям побороть СПИД, туберкулез и малярию. Провал в избавлении от трех опаснейших болезней человечеству предрекли специалисты The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria («Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией», The Global Fund) в своем отчете.

По словам исполнительного директора организации Питера Сэндса, мир не сможет покончить с этими заболеваниями к 2030 году без «чрезвычайных шагов». Эксперты считают, что климатический кризис и войны препятствуют развитию международных инициатив по здравоохранению, поэтому прогресс замедляются, и на планете продолжают фиксировать новые случаи СПИДа, туберкулеза и малярии.

На фоне изменения климата будет сложнее бороться не только с существующими болезнями. По прогнозам американских биологов, к 2070 году на Земле могут появиться тысячи новых опасных для людей вирусов.

Ученые уточнили, что не все вирусы способны привести к пандемиям такого же масштаба, как COVID-19, но количество межвидовых болезней увеличивает риск их передачи людям. Климатологи и инфекционисты сошлись во мнении, что глобальное потепление представляет опасность для человеческого здоровья.