Отсутствие эффекта от повышения ключевой ставки на курс рубля объяснили

Экономист Григорьев: ставка ЦБ не отразилась на рубле из-за отсутствия иных мер

Повышение ключевой ставки Центральным банком практически не отразилось на курсе рубля, так как эта мера была изолированной от комплекса остальных решений, объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Повышение ключевой ставки работает только в одном случае — если это сочетается с другими факторами. От начала года рубль девальвируется примерно на 25-28 процентов по отношению к доллару и евро. Ключевая ставка стала 13 процентов. Исходя из простой математики, сможете ли вы компенсировать при помощи роста процентных ставок потери, которые у вас произойдут от обесценивания рубля по отношению к доллару? Нет. Разница в два раза почти», — высказался экономист.

Он отметил, что в сложившихся условиях выгодно покупать доллары и евро. «Поэтому повышение ключевой ставки, будучи изолированной мерой от всего комплекса остальных мер, ничего не дает или почти ничего не дает», — подытожил эксперт.

На заседании 15 сентября ЦБ поднял ставку до 13 процентов. Повышение стало третьим подряд с июля 2023 года. До этого регулятор сохранял ставку на уровне 7,5 процента на протяжении нескольких месяцев.

Рост ключевой ставки глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила стремлением купировать повышение инфляции, а также инфляционных ожиданий. Курс рубля к доллару на фоне новостей о решении ЦБ немного снизился.

