Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:06, 18 сентября 2023Экономика

Отсутствие эффекта от повышения ключевой ставки на курс рубля объяснили

Экономист Григорьев: ставка ЦБ не отразилась на рубле из-за отсутствия иных мер
СюжетКурс доллара:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Повышение ключевой ставки Центральным банком практически не отразилось на курсе рубля, так как эта мера была изолированной от комплекса остальных решений, объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Повышение ключевой ставки работает только в одном случае — если это сочетается с другими факторами. От начала года рубль девальвируется примерно на 25-28 процентов по отношению к доллару и евро. Ключевая ставка стала 13 процентов. Исходя из простой математики, сможете ли вы компенсировать при помощи роста процентных ставок потери, которые у вас произойдут от обесценивания рубля по отношению к доллару? Нет. Разница в два раза почти», — высказался экономист.

Он отметил, что в сложившихся условиях выгодно покупать доллары и евро. «Поэтому повышение ключевой ставки, будучи изолированной мерой от всего комплекса остальных мер, ничего не дает или почти ничего не дает», — подытожил эксперт.

Курс доллара от TradingView

На заседании 15 сентября ЦБ поднял ставку до 13 процентов. Повышение стало третьим подряд с июля 2023 года. До этого регулятор сохранял ставку на уровне 7,5 процента на протяжении нескольких месяцев.

Рост ключевой ставки глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила стремлением купировать повышение инфляции, а также инфляционных ожиданий. Курс рубля к доллару на фоне новостей о решении ЦБ немного снизился.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова

    Военный назвал последствие остановки поставок западного оружия ВСУ

    Российских сотовых операторов обязали отменить плату за раздачу интернета

    Меган Маркл вышла в свет в наряде Zara

    Для россиян запустили уникальный проект с полезными советами

    В офисе Зеленского назвали успешным наступление ВСУ

    Власти региона России сообщили о тысячах поврежденных ВСУ домов

    МВД и СК проверят своих сотрудниц после пьяного скандала в ресторане

    Россиянин три года насиловал дочь и был приговорен к 25 годам колонии

    Бербок признала непонимание немцами необходимости поддержки Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости