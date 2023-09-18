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20:42, 18 сентября 2023Спорт

Роднина дала совет фигуристу после запрета на использование песни Rammstein

Роднина заявила, что в следующий раз Гуменник будет подбирать музыку аккуратнее

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина дала совет российскому фигуристу Петру Гуменнику после запрета на использование песни группы Rammstein. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что в следующий раз спортсмен будет подбирать музыку аккуратнее. «Надо думать о том, что ставишь на свою программу. Не подумал — меняешь программу в срочном порядке», — прокомментировала она. По мнению депутата, до основных соревнований Гуменник спокойно может поменять программу.

17 сентября Гуменник рассказал, что был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

21-летний Гуменник в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. Он также победил в финале Гран-при страны.

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    Анастасия Борисова
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