На отказавшихся возвращаться в сборную Испании футболисток подадут жалобу

Королевская федерация футбола Испании подаст жалобу на игроков женской сборной

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) выразила недовольство игроками женской сборной. Об этом сообщает El Espanol.

Руководство и сотрудники RFEF подадут жалобу за принуждение и клевету на футболисток национальной сборной, которые требуют их отставки в качестве условия для продолжения выступления в составе команды. Отмечается, что временный президент федерации Педро Роча призвал спортсменок отказаться от бойкота, дав им время на принятие решения до 18 сентября.

15 сентября сообщалось, что 23 футболистки отказались возвращаться в сборную Испании после скандала с бывшим президентом RFEF Луисом Рубиалесом. Экс-главе организации, поцеловавшему капитана команды Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира среди женщин 2023 года, предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.