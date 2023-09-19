Врач предупредил об опасности обезвоживания и назвал способы его избежать

Гастроэнтеролог Неронов: для профилактики обезвоживания надо пить два литра воды

Обезвоживание может спровоцировать интоксикацию организма и другим опасным для здоровья последствиям, сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Он предупредил об опасности этого состояния и назвал способы его избежать в беседе с «Лентой.ру».

Неронов рассказал, что организм теряет жидкость не только с мочой и потом — существенное ее количество испаряется с дыханием».

на 75 процентов состоит из воды ребенок, взрослый — более ем на 50

По словам гастроэнтеролога, обезвоживание может быть вызвано не только нарушением питьевого режима, но и употреблением продуктов, содержащих консеванты, карагинат и другие добавки пищевой промышленности. «Обезвоживание приводит не только к интоксикации, но и к сгущению крови, лимфы, желчи, слюны и других биологически значимых субстанций организма», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Неронов подчеркнул, что в зависимости от внешних факторов — температуры и влажности — суточное потребление жидкости должно быть не менее полутора литров. В состав этого объема входят и супы, сочные фрукты. Оптимальным количеством врач считает объем 2-2,5 литра.

Потребность в жидкости также зависит от веса и возраста человека. Например, дети очень быстро теряют жидкость и могут получить обезвоживание. Его признаками являются сухость во рту, сухость кожных покровов, темная (концентрированная) моча, сухой кал Владимир Неронов гастроэнтеролог

В заключение Неронов добавил, что жидкость для питья должна быть чистой, с природным набором минеральных компонентов, не дистиллированная. «Ешьте овощи и фрукты, содержащие натуральные растительные волокна, которые даже после термической обработки не теряют своих свойств. К таким продуктам относятся кабачок, свекла, морковь, тыква, брокколи, цветная капуста. Яблоки — ценный источник воды. Здоровому человеку трудно получить переизбыток жидкости. Организм с ним справится быстрее, чем с нехваткой», — подытожил врач.

Ранее Владимир Неронов рассказал, как пахнут люди с различными болезнями. Например, по его словам, люди с болезнями печени пахнут печеными яблоками.