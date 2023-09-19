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11:31, 20 сентября 2023Забота о себе

Пластический хирург назвал способы избавиться от «сползающего» на глаза лба

Хирург Зимин: избавиться от «сползающего» на глаза лба помогут инъекции ботокса

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал, что обвисание кожи на лбу может сделать взгляд тяжелым. Способы избавиться от этого возрастного изменения, он назвал «Ленте.ру».

Препараты на основе ботулотоксина используют для сглаживания неглубоких мимических морщин, чаще всего в области лба, глаз и межбровья, рассказал пластический хирург. Также инъекции ботокса помогут избавиться от вредной мимики, например привычки хмуриться или морщить лоб, продолжил Зимин. «Лоб находится в зоне, визуально напоминающей горочку. С возрастом ткани лба начинают с этой горочки скатываться. Уже в возрасте 35 лет можно столкнуться с тем, что брови становятся тяжелыми и нависают над глазами», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Одним из признаков старения является опущение тканей: под действием гравитации лоб опускается вниз. Верхняя треть лица подвержена птозу в первую очередь

По словам пластического хирурга, главная задача ботулотоксина — предотвратить появление у пациента поперечных морщин в области лба. Однако дополнительным эффектом его введения является легкий лифтинг бровей.

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Действие ботокса продолжается в среднем полгода. Если же вы хотите получить хороший и стойкий результат подтяжки лба, лучше прибегнуть к эндоскопическому лифтингу этой области. Эта процедура выполняется через маленькие проколы в волосистой части головы

Дмитрий Зиминпластический хирург

Эта методика хорошо себя показала, уверил пластический хирург. Полное восстановление пациента после операции происходит через два месяца, когда вся мимическая активность мускулатуры лица приходит в норму.

«Если пациент уже столкнулся с обвисанием тканей, необходимо применять другие методы — хирургические. Самый популярный, менее инвазивный, чем открытая операция, с быстрой реабилитацией — это эндоскопия лба», — подвел итог хирург.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова перечислила косметологические процедуры, позволяющие вернуть молодость без пластических операций. Например, она назвала нитевой лифтинг альтернативой пластической операции.

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    Вера Владзиевская
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