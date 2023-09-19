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13:32, 19 сентября 2023Наука и техника

«Ростех» поставил в войска помповые гранатометы

«Ростех» досрочно поставил в войска помповые гранатометы ГМ-94 для штурмовиков

Фото: «Ростех»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил в войска помповые гранатометы ГМ-94, которые используют штурмовики в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что ГМ-94 позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями. Разработка тульского «Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова» может использовать различные боеприпасы калибра 43 миллиметра, включая осколочные и термобарические. Радиус взрыва снаряда до пяти метров позволяет применять оружие в помещениях и городской застройке.

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«Гранатометы ГМ-94 чрезвычайно востребованы в зоне проведения специальной военной операции, так как обладают прекрасной эргономикой, малым весом и несильной отдачей. Это особенно важно для военнослужащих, которые ведут бои с окопавшимся противником, практически лицом к лицу. Благодаря упорному и самоотверженному труду тульских оружейников новая партия отправилась в войска досрочно», — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

ГМ-94 без боеприпаса весит менее пяти килограммов, а его длина с разложенным прикладом составляет 81 сантиметр. Гранатомет может использовать кумулятивный боеприпас ГК-94, способный пробить до 200 миллиметров гомогенной брони.

Ранее Бекхан Оздоев сообщил, что «Ростех» кратно увеличит производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат».

В августе стало известно, что в России запатентовали гранатомет для дронов, который позволит поражать цели в зданиях.

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    Даниил Иринин
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