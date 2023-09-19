Стало известно о применении шумовых гранат против протестующих в Ереване

ТАСС: полиция применяет шумовые гранаты против протестующих в Ереване

Полиция стала применять шумовые гранаты против протестующих около здания правительства в Ереване. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что столкновения участников акции протеста с полицейскими продолжаются. Кроме того, как минимум один протестующий потерял сознание, уточняет агентство.

Ранее стало известно о попытках участников протеста штурмовать здание правительства Армении. Помимо этого, они попытались прорвать полицейский кордон. По информации РИА Новости, у здания кабмина собрались тысячи протестующих. До этого была заблокирована центральная площадь, участники акции протеста перекрыли подъезды к ней.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.